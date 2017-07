Juventus: Lemina in uscita, fa gola a molte big

Dopo aver chiuso per Douglas Costa, in casa Juve è tempo di fare il punto sulle cessioni. Tra i tanti esuberi di Max Allegri ce n’è uno in particolare che sta facendo gola a molti club europei: si tratta di Mario Lemina. Infatti, secondo quanto riportato dal portale francese “Footmercato.net”, il giocatore gabonese sarebbe entrato prepotentemente nel mirino di 6 club esteri: si tratta di West Ham, Everton, Bayer Leverkusen, Siviglia, Valencia e Galatasaray. Al momento la pista meno percorribile sembrerebbe essere quella turca, in quanto la squadra di Tudor non avrebbe il gradimento del diretto interessato. Più fattibile la direzione “Premier League”, meta molto gradita dal calciatore mentre restano un pò più indietro il Siviglia e il Valencia. Quest’ultima però potrebbe essere davvero la nuova squadra del giocatore se Marotta decidesse di includerlo nella trattativa che farebbe fare percorso inverso al terzino Joao Cancelo: la società bianconera giudica infatti troppo alta la richiesta di 25 milioni di euro per il portoghese e l’inserimento del gabonese nella trattativa potrebbe rendere più fattibile l’operazione. In attesa di sviluppi una cosa è certa: Mario Lemina saluterà presto la Vecchia Signora…