Juventus, fumata bianca in arrivo per Mandragora al Crotone

Dopo il blitz di ieri a Milano di Ursino e Vrenna per incontrare la Juventus è il procuratore del centrocampista Rolando Mandragora, oggi nuovi passi avanti verso l’accordo. Domani dovrebbe essere la giornata giusta per chiudere con la formula del prestito secco dalla Juve. Poi calabresi in attesa per l’attaccante. Visto il muro per Kean, si attende con fiducia Cutrone, nuova stellina del Milan anche ieri in gol contro il Craiova.