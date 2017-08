Juventus, no di Marrone a Utrecht e Zulte Waregem. Aspetta la Serie A

Luca Marrone è rientrato alla Juventus dopo il prestito nelle fila dei belgi dello Zulte Waregem, ma per l’ennesima estate appare con le valigie in mano. Il centrocampista classe 1990 non rientra nei piani di Max Allegri, ma vuole restare in Italia (sondaggio del Genoa). Per questo motivo Marrone ha declinato le offerte di Utrecht e Zulte Waregem. Aspettando una chiamata dalla A…