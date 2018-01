Juventus, occhi puntati su Dani Ceballos, talento del Real

Nonostante le grandissime aspettative, Dani Ceballos a Madrid sta facendo molta fatica a trovare spazio. Il giocatore spagnolo classe 1996, nominato come miglior giocatore dell’ultimo Europeo u.21, vorrebbe più spazio e continuità per potersi giocare le sue carte. Considerato il rapporto complesso con Zidane, che sembra difficile che questo scenario si possa realizzare in maglia Real, al punto che il desiderio del giocatore sarebbe addirittura di lasciare Madrid alla ricerca di una nuova esperienza.

La Juventus, che già lo aveva seguito in estate prima che il Real blindasse il giocatore, adesso sembra aver riacceso il suo interesse: riportano dalla Spagna che la dirigenza bianconera starebbe valutando Ceballos come un possibile colpo all’ultimo per il mercato di Gennaio. Il ragazzo, tatticamente molto duttile, potrebbe tornare utile a Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione.