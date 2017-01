Juventus, offerta allo Schalke per avere Kolašinac già a gennaio

La Juventus prova ad abbattere il muro dello Schalke 04, che ha dichiarato di non voler cedere Sead Kolašinac già a gennaio, nonostante sia in scadenza di contratto a giugno. Il laterale mancino classe 1993 ha già un accordo quadriennale con i bianconeri e potrebbe arrivare subito in caso di partenza di Evra a gennaio, destinazione Crystal Palace. Il club di Corso Galileo Ferraris offrirebbe circa 3 milioni per ottenere subito il calciatore bosniaco.