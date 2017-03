Niente Juve: l’Everton blinda Lukaku. Guadagnerà 130mila euro a settimana

Romelu Lukaku, titanico centravanti dell’Everton e della nazionale belga, è molto vicino a firmare il rinnovo di contratto. Il nuovo accordo, secondo le indiscrezioni del “Daily Mirror”, porterà il ventitreenne a guadagnare fino al 2022 circa 130 mila euro alla settimana, per un totale di 7 milioni di euro a stagione. Si tratterebbe dello stipendio più alto erogato dai “Toffees” nella loro storia. Questo rinnovo, nonostante la presenza di una cospicua clausola rescissoria, non placherebbe le insistenti voci di mercato che vorrebbero il goleador nel mirino dei più titolati club al mondo tra cui Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco. A confermare ciò sono le parole del suo procuratore, Mino Raiola: “Vedremo cosa accadrà quest’ estate, valuteremo le offerte che arriveranno ascoltando le proposte di tutte le parti in causa”.