Juventus per Lemar non sei sola, dalla Spagna due big sulla freccia transalpina

Partito in sordina Thomas Lemar è già diventato l’idolo della Ligue 1 e dello strabiliante Monaco di José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim. Il classe ’95 infatti in 42 presenze stagionali ha già segnato 11 gol e dispensato 10 assist, numeri da capogiro che lo portano di diritto al centro delle più disparate trattative di mercato. Secondo “L’Equipe” sull’ala mancina non ci sarebbe solo la Juventus, che da mesi sta lottando per assicurarsi il giovane nazionale francese, ma adesso si sarebbero inserite anche Atletico Madrid e Barcellona che sono pronte a dare battaglia ai bianconeri pur di vincere l’ambito talento.