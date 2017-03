Juventus, senti il Trap: “Barcellona? Meglio sfidarlo subito…”

Ospite d’onore e premiato dall’Assemblea delle Società del CSI Milano l’ex tecnico di Juventus e Nazionale, Giovanni Trapattoni, ha fatto il punto sulla stagione bianconera e le prospettive in Champions League: “Sorteggio duro per la squadra di Allegri? No, credo sia molto meglio affrontarlo subito il Barça. Meglio subito un impegno così probante, la Juve ha la capacità e la testa per poter arrivare sino in fondo alla manifestazione. Quando arrivi a questi livelli sono tutte finali, avrebbero potuto beccare anche altri squadroni come Real e Bayern. Quella tra Zizou e Carletto sarà un’altra finale anticipata…”.