Juventus, ti ricordi Anelka? Per te ha rifiutato il PSG: “Ancelotti mi voleva ma…”

Nicolas Anelka è tornato a parlare di sé. In una lunga intervista concessa a Onze Mondial ha parlato, tra le altre cose, della doppia offerta giuntagli dal PSG tramite Ancelotti per riabbracciare la squadra della capitale francese, entrambe declinate: “Se il Paris Saint-Germain mi ha chiesto di tornare dopo l’acquisizione del club da parte dei qatarioti? Sì, due volte. Prima di andare in Cina, quando giocavo ancora al Chelsea, Carlo Ancelotti mi ha suggerito di tornare, ma declinai. Un anno e mezzo dopo – di ritorno dall’avventura a Shanghai, ndr – mi fu recapitata un’altra offerta, sempre dal tecnico italiano. Anche in quell’occasione rifiutati. Non volevo tornare a Parigi. I miei trascorsi con il club e la Francia sono sempre finiti male. Quando cammino per la strada mi piace essere come tutti gli altri, ma a Parigi è impossibile. Ecco perché mi piaceva l’Inghilterra, voglio che la mia vita fuori dal campo sia normale. Dentro sentivo che era impossibile un secondo ritorno al Paris (Anelka ha giocato al Parco dei Principi nel ’96-’97 per poi tornarci dal 2000 al 2002), perché la prima volta tornai troppo presto e questo mi ha fatto capire subito che non avrei mai potuto ripetere l’esperienza”. In seguito al secondo rifiuto l’attaccante francese venne acquistato a parametro zero dalla Juventus nel gennaio del 2013, con la quale firmò un contratto di sei mesi.