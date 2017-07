La Juve “lascia” Douglas Costa all’Inter, dalla Germania tutto su Danilo

Stando a quanto riportato dalla “Bild” la Juventus sembra aver definitivamente abbandonato la pista che portava a Douglas Costa. Il poliedrico calciatore offensivo del Bayern Monaco era stato insistentemente cercato dalla società di Corso Galileo Ferraris che però avrebbe preferito al ventiseienne brasiliano Danilo, connazionale difensore classe ’91 del Real Madrid, che, pertanto, sembra prossimo ad occupare l’ultimo posto disponibile da extracomunitario in maglia bianconera. Su Douglas Costa quindi può tornare forte l’Inter che avrebbe pronta un’offerta monstre per portare alla corte di Spalletti la freccia di Sapucaia do Sul.