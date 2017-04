La juventina Alessia Ventura snobba il Napoli e l’ex Pippo Inzaghi: “Penso solo alla sfida col Barcellona”

Fra gli ospiti d’onore della serata di gala milanese “Never Give Up” contro bulimia e anoressia organizzata da Silvia Slitti c’era anche la bellissima showgirl Alessia Ventura. La conduttrice torinese è una accesa tifosa juventina e non le ha mandate a dire nei confronti del Napoli prossimo avversario dei bianconeri in Coppa Italia e del suo ex storico Pippo Inzaghi: “Se seguo il Venezia? Direi di no, nel mio cuore di tifosa c’è solo la Juve”. Domani c’è la semifinale al San Paolo, ma la Ventura ha le idee chiare: “La testa è già rivolta alla sfida contro il Barcellona di settimana prossima. Dovrei e spero di esserci. Credo che la Juve possa giocarsela alla pari contro una grandissima squadra come il Barcellona”. Infine da modello per tante giovani ragazze Alessia si è soffermata sulle problematiche legate a Bulimia e anoressia: “Parliamo purtroppo di problemi importanti che bisogna avere il coraggio di affrontare. Stiamo cercando ‘Never Give Up Onlus’ a realizzare i suoi progetti per la prevenzione e il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”.