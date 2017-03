La remuntada subita costerà cara a Emery? Dalla Francia Allegri in pole per la panchina del PSG

“L’Equipe” questa mattina ha aperto con un’indiscrezione che potrebbe aprire scenari clamorosi: Emery, dopo la sconfitta subita contro il Barcellona che gli è costata la qualificazione in Champions League, è in rotta con il PSG. Il suo progetto sembra essere già giunto al capolinea e nella capitale francese si fanno già i nomi dei possibili sostituti. Tra questi spiccano due nomi su tutti: Diego Simeone e Max Allegri. Il “Cholo” sembra intenzionato a continuare il suo rapporto con l’Atletico, con l’Inter che persevera in un’opera di corteggiamento a tratti improduttiva. Il quarantanovenne livornese sembra sia già stato contattato da Arsenal e Barcellona ma, qualora si venissero a creare i presupposti giusti, sarebbe attratto anche dalla realtà francese. Tutto ruota intorno a ciò che la dirigenza bianconera e l’ex tecnico del Milan decideranno di fare a fine stagione. Continuerà il matrimonio tra Allegri e la Juventus?