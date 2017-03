Lukaku pronto a dire addio all’Everton: sfida Juve-Chelsea?

Romelu Lukaku ha deciso di dire addio all’Everton in estate. Dopo i primi rifiuti al rinnovo di contratto proposto dai Toffies, l’attaccante belga si è messo ad ascoltare le prime proposte per il futuro. Il Sun riporta oggi che la punta sarebbe orientata a dire sì alla corte del Chelsea di Antonio Conte, che spinge per averlo dalla scorsa estate. Anche la Juve sarebbe in corsa, con Real Madrid e United a creare una compagnia scomoda.