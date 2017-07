Dall’Inghilterra: Juve, c’è il sì di Matic

Secondo quanto riferito dal “Sun” il centrocampista serbo del Chelsea Nemanja Matic avrebbe detto sì alla Juventus. L’ex Benfica inoltre starebbe pressando i Blues per un abbassamento del prezzo del suo cartellino. Il club di Londra, dopo l’arrivo di Bakayoko, non vedrebbe di malocchio una sua partenza e stando sempre alle ultime indiscrezioni la “Vecchia Signora” sarebbe disposta a spendere una cifra importante per il mediano, dopo aver fatto “tesoretto” con la cessione di Bonucci.