Stando alle ultime indiscrezioni del “Daily Mirror” la Juventus, il Manchester United e l’Arsenal avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Chelsea Nemanja Matic. Il giocatore non vedrebbe di malocchio una sua partenza da Stamford Bridge e sempre secondo il tabloid britannico la Juventus partirebbe in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del mediano dei Blues.