Dall’Inghilterra: non solo Inter, anche la Juve è su Mustafi

Secondo quanto riferito dal “Sun” anche la Juventus sarebbe sulle tracce del difensore dei Gunners Skhodran Mustafi. Il giocatore è anche nel mirino dell’Inter, possibile derby d’Italia per il centrale tedesco. L’Arsenal chiede però al club di Torino una contropartita tecnica per addolcire l’accordo e stando sempre alle ultime indiscrezioni del tabloid inglese la compagine londinese avrebbe chiesto in cambio Daniele Rugani.