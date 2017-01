Napoli, più Premier che Bundesliga per Gabbiadini. Scatto Southampton

Continuano le grandi manovre intorno a Manolo Gabbiadini. Da Inghilterra e Germania le proposte non mancano, anche il Napoli valuta il giocatore tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il Wolfsburg ha proposto solamente un prestito con diritto di riscatto; mentre al club di De Laurentiis non sono ancora giunte proposte ufficiali da Schalke e Stoke. L’offerta più alta al momento è quella del Southampton: 14 milioni. Mentre resta sullo sfondo il Leicester, destinazione gradita al calciatore. Previsti possibili rilanci da parte delle società interessate per Manolo, sempre più al centro del mercato…

Luca Pessina-Nicolò Schira