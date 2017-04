Neymar rivela i suoi giocatori preferiti e spunta il nome di Dybala

Tra pochi minuti al Camp Nou il suo Barcellona sarà chiamato ancora una volta a scrivere la storia, nel tentativo di rimontare il 3-0 subito per mano della Juventus in quel di Torino. A spostare per un attimo l’attenzione dal grande match della serata ci ha però provato Neymar, il quale, in un’intervista per i brasiliani di “Esporte Interativo”, ha rivelato i nomi dei suoi giocatori preferiti: “Tra i giocatori della nuova generazione mi piace molto Griezmann, anche se ho una grande passione per Gabriel Jesus. Amo il suo modo di giocare, è un ragazzo con un potenziale incredibile”. A destare più scalpore è stato però il terzo nome pronunciato da O’Ney: “Devo dire che mi piace molto Dybala, il famoso mancino argentino. Se lo lasci solo, ti fa sempre male. Al Camp Nou non dobbiamo lasciargli nessuno spazio”. Una vera e propria investitura nei confronti del rivale più temuto di questa sera, quel Dybala capace di punire i catalani con una doppietta una settimana fa e che questa sera proverà in tutti i modi a lasciare il segno anche a Barcellona.