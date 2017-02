Non solo Inter. In Inghilterra rilanciano la Juve nella corsa per Sanchez

Doppietta all’Hull City per rimettere momentaneamente l’Arsenal a -9 dal Chelsea di Antonio Conte ma futuro ancora molto incerto. Dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto, Alexis Sanchez sembra destinato a salutare i Gunners a fine anno e per lui potrebbe scatenarsi un’asta tutta Made in Italy.

NON SOLO INTER I nerazzurri targati Suning sono stati accostati più volte al campione cileno ma secondo il “Daily Mirror” la Juventus potrebbe disturbare l’operazione è scippare l’ex Udinese agli storici rivali. 300.000 € a settimana per tre anni. Queste le cifre che secondo il tabloid inglese i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto. Nella corsa a Sanchez sono presenti però anche altri due top club come Psg e Atletico Madrid, rispettivamente alla ricerca di un compagno di reparto da affiancare a Cavani e di un sostituto di Griezmann, in caso di partenza di quest’ultimo direzione Manchester United.