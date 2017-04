Da Oltremanica: Chelsea e Man City insidiano la Juve per un talento del Monaco

44 presenze, 12 gol e 10 assist, questo lo spaventoso rullino di marcia di Thomas Lemar, ventunenne esterno del Monaco. Il francese originario della Guadalupa ha un contratto in scadenza nel 2020 con i monegaschi e numerosi pretendenti alla porta, tra questi, secondo “The Sun”, ci sarebbero Chelsea e Manchester City. I due top club inglesi sarebbero pronti a dare battaglia alla Juventus che nelle scorse settimane, attraverso i suoi emissari, avrebbe avuto modo di assistere a numerose partite della freccia cresciuta nel Caen. Per avere il giovane gioiello la base d’asta sembra essere 50 milioni, ma il padre di Lemar, qualche ora fa, avrebbe rilasciato una dichiarazione che sconvolgerebbe le trattative di mercato: “Anche se Thomas è molto ambizioso non è l’unico a dover decidere. Il Monaco è una squadra importante e qui ha il tempo di crescere e maturare. Credo che l’obiettivo primario sia quello di rimanere a Montecarlo ancora per un anno o due”. Che sia una strategia di mercato?