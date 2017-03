Oltremanica sono certi: La Juventus corteggia Danilo in uscita dal Real Madrid

Danilo Luiz da Silva, più semplicemente Danilo, terzino ambidestro in rotta con il Real Madrid sembra essere al primo posto nella lista dei desideri della Juventus alla luce delle pressoché certe partenze di Dani Alves e Liechsteiner a fine stagione. Secondo “Metro.uk” però il brasiliano sarebbe anche un osservato speciale del Liverpool che in questi giorni avrebbe aperto le trattative per acquisire il venticinquenne e battere così la concorrenza bianconera.