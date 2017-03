Oltremanica tuona l’ex Milan Lehmann: “Allegri all’Arsenal…? Non scherziamo”

Il quarantasettenne Jens Lehmann, ex portiere teutonico di Milan e Arsenal, si è espresso aspramente ai microfoni del “Sun” circa le voci che nelle ultime settimane vorrebbero insistentemente Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus, come nuovo allenatore dell’Arsenal: “Allegri nuovo allenatore dei “Gunners”? Ma chi è Allegri? Con tutto il rispetto lui allena in Italia, potrebbe portare vittorie uno come lui? Guardate il tipo di calcio che gioca, non è assolutamente in sintonia con quello dell’Arsenal”. Parole al vetriolo quelle dell’ex estremo difensore della nazionale tedesca che, nelle scorse settimane, si era espresso a favore di una permanenza a oltranza di Wenger sulla panchina dei londinesi.