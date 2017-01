L’ex difensore della Juventus Martin Caceres è alla ricerca di una soluzione per tornare in campo dopo un lungo periodo d’attesa seguito ad un infortunio. Nelle ultime ore, sul calciatore va registrato l’interesse del Monaco che sta valutando l’operazione. Per il nazionale uruguaiano dopo il giallo del mancato accordo col Trazbonspor in Turchia, spunta l’opzione del club monegasco. Contatti in corso per trovare una nuova destinazione per l’ex terzino dei Campioni d’Italia.