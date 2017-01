Pisa, in arrivo De Ceglie dalla Juventus. I bianconeri pagano tutto l’ingaggio

Nuova avventura all’orizzonte per Paolo De Ceglie. Il terzino valdostano, finito ai margini della rosa bianconera, è attualmente fuori lista e potrebbe ripartire dal Pisa. Qualora il club nerazzurro nelle prossime ore dovesse cedere Fautario in Lega Pro (piace a Mantova e Modena) a quel punto la trattativa per il terzino classe ’87 della Juventus dovrebbe andare in porto. Pisa che darebbe una grande chance a Paolo De Ceglie, fermo da sei mesi, con l’ingaggio interamente pagato dal club di corso Galileo Ferraris.