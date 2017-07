Preso H’Maidat jr, colpo baby per la Juventus

La Juventus piazza un colpo baby e scrittura il classe 2002 Rachad H’Maidat, trequartista (nato in Olanda) della Feralpisaló. Operazione conclusa velocemente per un giovanissimo che si è segnalato per qualità, velocità e fiuto del gol. Tra l’altro Rachad è il fratello di Ismail (nella foto) calciatore della Roma e della nazionale del Marocco, arrivato dal Brescia lo scorso anno e ora in prestito ai belgi del Westerlo.