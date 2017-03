Rakitic in rotta con il Barcellona, dall’Inghilterra pronto lo scambio con Coutinho. La Juventus resta alla finestra

Secondo il “Sun” Ivan Rakitic sembra essere sempre più un corpo estraneo nel progetto Barcellona. Al momento, infatti, indipendentemente da quale sarà la nuova guida tecnica azulgrana (che con molta probabilità sarà Juan Carlos Unzué, ndr), per il ventinovenne regista di Möhlin non ci dovrebbe essere spazio. Pertanto gli addetti ai lavori catalani avrebbero deciso di proporlo come contropartita per arrivare a Philippe Coutinho. Il trequartista ventiquattrenne del Liverpool e della nazionale brasiliana è un pallino della dirigenza del Barcellona che sarebbe disposta ad integrare con una cospicua offerta economica la proposta di scambio. Per Rakitic sarebbe un’importante occasione di rilancio, mentre per l’ex Inter potrebbe rappresentare il definitivo salto di qualità. Attenzione però anche alla Juventus che per il regista croato in estate era disposta a fare follie e adesso non lo lascerebbe scappare tanto facilmente.