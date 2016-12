Regali di Natale: Witsel-Juve promessi sposi. Quei no a Liverpool e Shanghai SIPG. In uscita Hernanes

Promessi Sposi. Axel Witsel e la Juventus sono pronti a convolare a nozze e sperano di celebrare il fatidico matrimonio già a gennaio. Marotta ha offerto 6 milioni di euro per strappare subito il nazionale belga allo Zenit, che per il momento non ha ancora sciolto le riserve. Altrimenti l’ex Benfica arriverà a Torino in estate a parametro zero. Già pronto, infatti, un quadriennale da 4,2 milioni a stagione per il classe ’88 che nelle ultime settimane ha declinato le robuste avance di Liverpool, Schalke 04 e Shanghai SIPG, con quest’ultimi pronti ad offrire più del doppio di quanto percepirebbe alla Juve come stipendio. Ma Witsel vuole solo i bianconeri. Un amore che ha radici profonde, con il primo bacio fra Axel e la Vecchia Signora scoccato lo scorso luglio. Fatale fu la telefonata di Paratici che strappò il sì del belga, mentre quest’ultimo era in vacanza con la consorte in Sardegna. Fra il brevetto per aerei da combattimento e una passione per i campioni d’Italia, che lo portava a declinare tutte le altre offerte. Insomma, il matrimonio non è in discussione: bisogna solo fissare la data. Se Lucescu non dovesse privarsene, la Juve proverebbe l’assalto immediato a N’Zonzi del Siviglia che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Obiettivo già individuato in chiave estiva ma non è da escludere il tentativo per l’acquisto immediato.

IN USCITA – Potrebbe andare in prestito per completare il processo di crescita e recupero i giovani Federico Mattiello e Rolando Mandragora, quest’ultimo cercato da Pescara e Atalanta. Da valutare – in caso di colpo a centrocampo – la posizione di Hernanes che vanta diverse pretendenti: sul brasiliano ci sono Valencia, Genoa, LA Galaxy e un paio di club cinesi.