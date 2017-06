Renato Sanches allontana la Juve: “Voglio restare al Bayern per crescere…”

Renato Sanches allontana le voci di un suo possibile approdo alla Juventus. Il giocatore portoghese ha voluto parlare del suo futuro per provare a fare chiarezza, spiegando che il suo obiettivo è quello di rimanere a Monaco di Baviera per crescere come giocatore. “Il Bayern è un grandissimo club. Non si può mai sapere cosa accadrà nel futuro ma il mio obiettivo é quello di rimanere qui. Anche se ho ottenuto poco spazio non mi voglio scoraggiare bensì voglio conquistarmi un posto dando tutto. Mi impegnerò di più e magari così riuscirò ad ottenere più spazio. Giocando di più otterrò più confidenza e migliorerò come giocatore”. Con queste parole, riportate da “Mundo Deportivo”, il giovane portoghese ha allontanato anche lo United di Mourinho, altro club accostato fortemente a Sanches negli ultimi mesi.