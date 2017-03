Rudi Garcia a gamba tesa sulla Juve: “Ci hanno venduto Evra infortunato!”

Tira aria di tempesta tra Rudi Garcia e la Juventus. L’allenatore del Marsiglia, squadra in cui è arrivato Patrice Evra nel gennaio scorso dai bianconeri, attacca il club di Agnelli: “Patrice non potrà scendere in campo. Quello che lo tiene fuori è un problema fisico che già aveva alla Juve prima di arrivare qui. Poi ci ha giocato sopra, facendo anche bene. Però adesso quello che è sicuro è che dobbiamo risolvere questo problema in modo che torni presto al cento per cento. Dovrà fermarsi e stare fuori, ci vorrà del tempo ma dobbiamo cercare di superare questo problema. Di che tipo di infortunio si tratta? E’ un problema all’adduttore. Credo che abbia subito un piccolo stiramento a gennaio, prima di venire qui. Ci vuole del tempo per guarire per superare questo tipo di infortunio”. L’ex allenatore della Roma, senza peli sulla lingua, si scaglia contro coloro che, a detta sua, sono i principali responsabili della situazione fisica del terzino francese.