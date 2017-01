Sirene inglesi per N’Zonzi, il City va all’assalto del francese e la Juventus resta defilata

Guardiola ha messo gli occhi su Steven N’Zonzi, obbiettivo di mercato della Juventus. Un acquisto, quello del mediano francese, diventato inevitabile per il tecnico spagnolo dal momento in cui ha dovuto rinunciare per infortunio a Gündoğan e a causa dei problemi disciplinari di Fernandinho che non dà sufficienti garanzie. Secondo “The Sun” i Citizens erano sulle tracce del ventottenne del Siviglia già da tempo, adesso vogliono chiudere la trattativa sfruttando anche Samir Nasri, in prestito agli andalusi, per abbassare il costo dell’operazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus, a questo punto, sembra essere esclusa dalla corsa al gigante francese.