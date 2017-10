Dalla Spagna: Meunier nel mirino di Juve e United

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” Thomas Meunier sarebbe finito anche in orbita Manchester United. Il giocatore è seguito da tempo dalla Juventus che pare abbia trovato una concorrente per aggiudicarsi le prestazioni del terzino belga. Sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo il numero 12 dei parigini avrebbe anche attirato l’interesse del Real Madrid, ma il club Campione d’Europa al momento non sembrerebbe intenzionato a rinforzarsi a gennaio.