Dalla Spagna: la Juve pensa a Keylor Navas per il dopo Buffon

La Juventus sembrerebbe intenzionata a cercare un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione. Secondo la rivista spagnola “Don Balon” Keylor Navas sarebbe finito nel mirino della “Vecchia Signora”. Il portiere dei galacticos non starebbe trovando abbastanza spazio all’interno del club spagnolo, dunque non è esclusa una sua partenza. La Juventus è già “coperta” in quel ruolo grazie all’arrivo di Szczesny, ma da quel che trapela dal paese iberico i bianconeri potrebbero tentare un’offensiva per Navas nella prossima finestra estiva di mercato.