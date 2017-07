Minuti decisivi per il passaggio di Federico Bernardeschi alla Juventus. È in corso infatti nel centro di Milano l’incontro decisivo per il passaggio del fantasista della Fiorentina ai bianconeri. Il summit tra l’ad bianconero Marotta e l’avvocato Beppe Bozzo servirà per trovare la quadra con la Fiorentina che chiede 45 milioni di euro per chiudere affare.