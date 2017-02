La Ternana può piazzare un colpo da novanta per il centrocampo: visite mediche in corso per il centrocampista maliano Momo Sissoko. Un elemento di grande esperienza internazionale che in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Valencia, Liverpool, Juventus e Fiorentina. Un possibile rinforzo di qualità per la mediana di mister Gautieri.