Trapani e Pro Vercelli su Brignoli del Leganés

Il portiere Alberto Brignoli, di proprietà della Juventus, potrebbe concludere con sei mesi di anticipo l’esperienza in prestito nelle fila del Legagnés. Nella Liga l’estremo difensore ex Ternana sta trovando poco spazio e così è sempre più probabile un suo ritorno in Italia già a gennaio. I bianconeri potrebbero così prestarlo in Serie B dove piace al Trapani e dove anche la Pro Vercelli ha chiesto informazioni.