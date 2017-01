Tutti innamorati di Morata! Dalla Spagna tre club pronti all’assalto

In estate il ritorno dell’iberico Alvaro Morata al Real Madrid era stato fonte di grandi dissertazioni: da un lato la Juventus voleva tenere la sua punta di diamante (in tutti sensi) che nel biennio bianconero aveva segnato 27 gol in 93 presenze; d’altro canto i “Blancos”, esercitando la “clausola di recompra” per soli 30 milioni di euro, hanno riportato alla base il cannoniere cresciuto all’ombra del Bernabeu il cui valore di mercato, nel mentre, era cresciuto a livelli esponenziali. “El ariete”, come viene soprannominato, però ha subito cominciato ad arrancare al suo ritorno con la camiseta blanca e, nonostante la scarsa vena realizzativa del compagno di reparto Karim Benzema, per lui rimediare un posto da titolare è stato sempre più difficile. Tanto che, stanti le considerazioni di “As”, il ventiquattrenne sarebbe desideroso di approdare in una squadra che punti sul suo talento cristallino. Tre club si sono fatti avanti: Juventus, Chelsea e Arsenal ma nessuno di questi ha presentato offerte così convincenti da persuadere Florentino Perez a cedere il centravanti che in stagione ha segnato già 9 gol giocando discontinuamente.