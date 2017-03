Verratti vuole restare al PSG, Marotta vira su quattro alternative importanti per la Juve

“Sono parte di un grande progetto e quindi voglio restare al PSG”, queste le parole di Marco Verratti alla stampa francese. Dichiarazioni che quindi scoraggiano le pretendenti del ventiquattrenne regista della Nazionale di Ventura, Juventus e Inter su tutte, che da mesi stanno cercando di persuadere il calciatore a trasferirsi in altri lidi. Suning e Ausilio non intendono mollare la pista poiché speranzosi di riuscire a convincere il talento a trasferirsi a Milano. A differenza della nemesi nerazzurra gli uomini di Agnelli, stante il rifiuto a lasciare Parigi da parte del pescarese, starebbero seguendo con molta attenzione alcuni elementi. Secondo quanto riportato da “www.ilbianconero.com”, oltre al solito Corentin Tolisso del Lione, Emre Can del Liverpool, Leon Goretzka dello Schalcke 04 e Mahmoud Dahoud del Borussia Mönchengladbach sarebbero entrati nel radar di Marotta e Paratici. Questi interessanti prospetti hanno tra i 21 e i 24 anni e il valore del loro cartellino non supererebbe i 30 milioni di euro, cifra ben più accessibile rispetto ai 100 milioni di euro richiesti per Verratti. Che siano loro le giuste alternative a colui che Pirlo ha definito “Il migliore centrocampista del mondo”?