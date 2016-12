Voci argentine: Juve, Dybala è il primo obiettivo del Real Madrid

Ora che il Real Madrid ha visto ridursi il periodo di blocco del mercato alla sola finestra invernale, le voci di mercato dei possibili futuri ‘Blancos’ riprendono a scorrere incessantemente. In Argentina, i colleghi di Olé riferiscono che Paulo Dybala sarebbe l’obiettivo numero uno del club 11 volte campione d’Europa. Le Merengues avrebbero messo gli occhi sul talento sudamericano da tempo, in attesa di poter sferrare un’offensiva qualora la fine della pena gliel’avesse concesso. La Joya ha un contratto con la Juventus fino al 2020 e da novembre si parla un imminente rinnovo per estendere la sua permanenza a Torino. Stando al quotidiano, il problema principale per i bianconeri sarebbe rappresentato dallo strapotere economico madridista in grado di far tentennare chiunque davanti ad una mega offerta.