Sarebbe pronta l’offerta del Real Madrid da proporre alla Juventus per strapparle Paulo Dybala. I colleghi di Don Balon sostengono che i Blancos sarebbero in procinto di offrire uno tra Morata, Benzema, Isco, James e Danilo, più un sostanzioso conguaglio economico, per arrivare alla Joya e battere così la concorrenza del Barcellona.