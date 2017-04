Voci dalla Spagna: Juve, nel mirino c’è Benzema

Durante la prossima sessione di mercato, Karim Benzema potrebbe essere un obiettivo di mercato di diversi top club europei. Secondo i colleghi di Don Balon anche la Juventus starebbe valutando l’ingaggio del fenomeno francese. I bianconeri però potrebbero vedersela con club del calibro di Arsenal e Chelsea. Antonio Conte infatti sembrerebbe essere un grande ammiratore del giocatore e vedrebbe nell’attaccante dei Blancos il rinforzo ideale per migliorare il proprio reparto offensivo. I Gunners invece lo identificherebbero come il post Giroud, in una rosa che potrebbe subire importanti cambiamenti qualora Sanchez e Ozil dovessero partire. La corsa al francese è serrata.