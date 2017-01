Voci dalla Spagna: Juventus, derby di Manchester per Dybala

Il rigore sbagliato con conseguente sconfitta a Doha non ha recato smacco alla stima che i club europei provano per Paulo Dybala. Secondo i colleghi di El Confidencial, le due squadre di Manchester avrebbero messo nel mirino il talento argentino e sarebbero pronte a darsi battaglia con Real Madrid e Barcellona per ingaggiarlo a giugno. Stando ai colleghi iberici, lo United sarebbe alla ricerca di un attaccante versatile da affiancare ad Ibrahimovic, che quasi certamente rinnoverà con i Red Devils, mentre i Citizens vorrebbero acquistare la Joya per creare un micidiale trio d’attacco insieme a Sergio Aguero e David Silva. Il rinnovo contrattuale riuscirà ad allontanare definitivamente i timori dei tifosi juventini?