Voci spagnole: il Real Madrid vuole Bonucci

Con l’appena raggiunta qualificazione alla semifinale di Champions League, la Juventus sta attualmente vivendo un buon periodo di forma, caratterizzato da ottime prestazioni da parte dei suoi giocatori. Fra questi, Leonardo Bonucci è uno dei calciatori della rosa bianconera che sta attirando più attenzioni su di se, con molti top club europei che avrebbero già manifestato il proprio interesse per il difensore. Infatti il numero 19 della Juventus sarebbe seguito attentamente da Manchester City e Chelsea ed ora, secondo i colleghi di Don Balon, anche dal Real Madrid. I Blancos avrebbero individuato nel calciatore il rinforzo ideale per la propria difesa, con Florentino Perez, attuale presidente dei Galacticos, che sembrerebbe pronto a presentare a breve un’offerta per il difensore.