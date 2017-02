Voci spagnole: Real, suggestione Bonucci per sostituire il partente Pepe

Dopo la lite con Allegri e la seguente tribuna punitiva nella sfida di Champions contro il Porto, molte sono state le voci di mercato che si sono sprecate circa un possibile divorzio tra Bonucci e la Juve a fine stagione e tra i vari rumors spicca nelle ultime ore una nuova suggestione proveniente dalla Spagna. Come riportato infatti da “Mundo Deportivo” e anche da “As”, il Real Madrid starebbe pensando al centrale italiano per sostituire il portoghese Pepe, dato da tutti come sicuro partente la prossima estate (destinazione Cina). I Blancos si unirebbero così a Chelsea e Manchester City nella corsa per strappare alla Vecchia Signora il giocatore ex Bari che in quel di Torino è cresciuto fino a diventare uno dei migliori difensori del panorama mondiale. Proprio il Chelsea di Conte in Inghilterra è visto come il favorito per assicurarsi Bonucci. Come riportato dal “Sun” infatti i Blues sperano in una Juve pronta fin da subito nella prossima stagione ad affidare un ruolo da protagonista al nuovo acquisto Caldara (al fianco magari dell’altro giovane juventino Rugani), spalancando così la porta alla partenza di Bonucci. 60 i milioni che potrebbero iniziare a far vacillare la Juve, cifra certamente non proibitiva per Chelsea e City e men che meno per Florentino Perez. Per ora si tratta solamente di voci, in attesa di vedere come evolverà la situazione Bonucci-Juve nei prossimi mesi…