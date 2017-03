Voci spagnole: Vinicius Jr ha stregato anche la Juve. Tante le pretendenti per il ‘nuovo Neymar’…

Dal rossonero del Flamengo al bianconero della Juve. Secondo diversi quotidiani e media spagnoli, tra cui l’eminente “As”, l’asso della nazionale brasiliana Vinicius Jr sembrerebbe infatti essere finito nel mirino della Vecchia Signora. Attaccante classe 2000, Vinicius ha stregato tutti nel corso del Sudamericano Under 17, competizione vinta dal Brasile e al termine della quale lo stesso giocatore si è aggiudicato il trofeo di miglior bomber (7 gol) e di miglior giocatore. Un grande successo che gli ha permesso in poco tempo di attirare su di sé l’attenzione di diversi top club europei. Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Psg e anche Juventus. Tantissime le pretendenti pronte a mettere le mani su un giovane ragazzo che in patria è già considerato il ‘nuovo Neymar’ e che il Flamengo ha già deciso di blindare con una clausola di 30 milioni di euro.