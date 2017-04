Xavi sul futuro del Barça: “Verratti e Dybala giocatori ideali. Riprenderei anche Dani Alves”

A pochi giorni dalla disfatta di Torino, l’ex capitano blaugrana Xavi ha deciso di spendere belle parole per alcune stelle juventine, cercando di consigliare al suo Barcellona su quali giocatori puntare per il futuro. Come riportato da “Sport”, il centrocampista spagnolo ha parlato di Paulo Dybala, il vero protagonista della notte dello Stadium: “Sarebbe una buona opzione per il Barça. Però è difficile perché ora come ora la squadra ha i migliori attaccanti del mondo ed è difficile migliorare nei titolari, soprattutto in attacco”. Xavi ha poi speso belle parole anche per l’ex compagno Dani Alves: “Ovviamnete riprenderei Dani. Ha deciso di andarsene ma per me è ancora il laterale destro più forte al mondo. Al Barça manca uno come lui”. La stella spagnola ha infine parlato anche di un altro obiettivo di mercato dei catalani, ovvero Marco Verratti: “Giocatore ideale per il Barça, senza alcun dubbio. Il suo modo di giocare assomiglia molto al mio”. Una vera e propria investitura nei confronti del centrocampista italiano, che dopo essersi guadagnato l’appellativo di “nuovo Iniesta”, è riuscito a conquistare anche il cuore di un’altra leggenda blaugrana come Xavi.