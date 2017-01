Dall’Inghilterra: il Wigan vuole Morrison, possibile trattativa con la Lazio a gennaio?

L’avventura di Ravel Morrison alla Lazio potrebbe già essere finita. Secondo il “Sun” il centrocampista inglese piace molto al manager del Wigan Athletic Warren Joyce (suo allenatore già ai tempi del Manchester United) e proprio il tecnico britannico avrebbe scelto di portare in Championship il laziale per aiutarlo a riportare in alto il Wigan e dare una svolta alla propria stagione. Il club inglese ha però un budget limitato da spendere sul mercato e la trattativa potrebbe complicarsi più del previsto.