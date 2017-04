Alario strizza l’occhio alla Lazio: “Lusingato dal loro interesse”

La Lazio è sulle sue tracce da tempo e ora Lucas Alario lancia ammiccamenti al club di Lotito. Parlando a ESPN, il 24enne del River Plate ha voluto commentare così l’interesse dei biancocelesti nei suoi confronti: “Mentirei se dicessi che non ho sentito nulla, apprezzo l’interesse dalla Lazio. Un paio di settimane fa ho rifiutato la Cina per restare qui. La Serie A la guardo molto spesso, ha grandi giocatori e grandi squadre. Per il momento voglio rimanere concentrato sulla mia squadra” e chissà che in un futuro prossimo non possa concentrarsi su una nuova squadra. Magari a tinte biancocelesti…