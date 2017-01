Biglia-Lazio, la MLS insidia il rinnovo dell’argentino. De Vrij, no alla Premier

Il nome di Lucas Biglia continua ad agitare gli animi della tifoseria laziale. Il capitano biancoceleste è in trattativa per il rinnovo del contratto sino al 2020, con robusto adeguamento dell’ingaggio sino a 3 milioni a stagione (bonus compresi). L’arrivo in Italia del suo agente, Enzo Montepaone, è slittato a metà della prossima settimana. Il manager del regista argentino è stato negli Stati Uniti dove ha raccolto l’interesse dei LA Galaxy per il numero 20 biancoceleste che nei giorni scorsi ha rifiutato le avance cinesi dell’Hebei Fortune, disposto ad offrire a Biglia un triennale da circa 10 milioni netti all’anno. Da valutare la posizione di Cataldi, che piace a Sassuolo e Genoa ; mentre De Vrij – nonostante il pressing di Chelsea e Manchester United – è considerato per il momento incedibile dal presidente Lotito.