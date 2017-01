Cerci aspetta la Lazio: lunedì la decisione. Intanto ci prova il Pescara

Alessio Cerci scalpita e aspetta l’occasione giusta per tornare in Italia. L’esterno offensivo dell’Atletico Madrid sta trattando con la Lazio, che lunedì deciderà se affondare o meno per chiudere l’operazione. Intanto nelle ultime ore pazza idea del Pescara che – in caso di partenza già a gennaio di Caprari (nel mirino di Atalanta e Samp) – vorrebbe provare a portarlo in Abruzzo come colpo last minute.