Secondo quanto riportato da “A Bola”, la Lazio sarebbe interessata all’attaccante del Porto Soares e starebbe studiando un piano per convincere il giocatore a tentare un’esperienza italiana. La volontà dei biancocelesti è quella di chiedere l’aiuto di Jorge Mendes, potente procuratore portoghese, per facilitare l’arrivo di Soares in Serie A in estate.